Метеорологи рассказали о ливне 30 июня в Пермском крае

Больше всего осадков выпало в Кунгуре — 29 мм за 12 часов. Общая сумма осадков за 36 часов составила 80% от месячной нормы, всего в июне выпало 205 мм. На севере Прикамья осадков не было. Температура воздуха в Березниках достигла +25 градусов.