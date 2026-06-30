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В Дагестане расчистили около 1,5 тысячи водопропускных сооружений

Работы помогут в дальнейшем беспрепятственно пропускать паводковые воды.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты расчистили после паводка около 1,5 тысячи подмостовых пространств и водопропускных сооружений в Дагестане, сообщили в администрации главы республики. Работа над улучшением коммунальной инфраструктуры проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сооружения и подмостовые пространства расчистили на железнодорожных, федеральных и региональных дорогах. Подобные мероприятия помогут в дальнейшем беспрепятственно пропускать паводковые воды. Точечную работу продолжат на отдельных участках рек Черкес-озень и Тарнаирка.

Всего специалисты провели выездные обследования 22 водных объектов, включенных в план превентивных аварийно-восстановительных и планово-предупредительных работ на 2026−2029 годы в 11 муниципальных образованиях республики.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.