Волгоградцам рассказали о новых законах, вступающих в силу с 1 июля

В сфере миграционной политики также произошли существенные изменения. Уже с 10 июня введена административная ответственность для иностранных граждан, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования, — штраф до 50 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ по решению суда. А с 21 июня ужесточена уголовная ответственность за подделку или оборот подложных документов об отсутствии социально опасных заболеваний: теперь за это грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 3 миллионов рублей.