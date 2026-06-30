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Ольховская прокуратура помогла бойцу СВО вернуть право на жилье

Участник спецоперации воспитывался в детском доме, но, когда решил получить положенное жилье, ему отказали из-за возраста.

В Ольховском районе суд поставил точку в споре участника спецоперации и госорганов о выделении мужчине жилья, как ребенку-сироте. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.

Мужчина с четырех лет жил в детском доме, но после выпуска свое право на жилье, гарантированное государством, не реализовал. А когда обратился с заявлением о включении его в соответствующий список, комитет соцзащиты ему отказал, так как мужчина уже справил 23-летие. Он счел это решение незаконным и отправился в прокуратуру. А сотрудники ведомства, проведя проверку, пришли к тому же выводу и обратились в суд. По решению Иловлинского районного суда за ветераном спецоперации признано право получения жилья. Его включили в список детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. За процессом выдачи жилья мужчине продолжает следить прокуратура.

Ранее сотрудники ведомства также помогли матери ребенка-инвалида восстановить право на компенсацию за проезд к месту лечения.