Квартиру Лебедева в Киеве купил производитель дронов для ВСУ «Генерал Черешня»

Украинская компания по производству беспилотников «Генерал Черешня» стала победителем торгов по продаже квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве. Объект недвижимости, расположенный в историческом центре города вблизи Золотых ворот, был приобретен за 301 тысячу долларов при стартовой цене около 235 тысяч долларов, пишет РБК.
Еще в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать две квартиры блогера, после чего они перешли под управление Фонда государственного имущества. Всего на аукцион выставлялись два объекта общей начальной стоимостью около 550 тысяч долларов. Результаты торгов по второй квартире пока не раскрываются.
Лебедев находится под санкциями Украины с 2022 года, а с 2017 года ему запрещен въезд на территорию страны. Кроме того, в 2023 году Служба безопасности Украины заочно предъявила дизайнеру обвинения в связи с его посещением Запорожской атомной электростанции, передает РБК.
Прошлой весной украинец оскорбил Лебедева на отдыхе в Японии. Он подошел к блогеру и показал ему средний палец, передав привет от своих соотечественников.