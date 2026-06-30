Квартиру Лебедева в Киеве купил производитель дронов для ВСУ «Генерал Черешня»

Еще в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать две квартиры блогера, после чего они перешли под управление Фонда государственного имущества. Всего на аукцион выставлялись два объекта общей начальной стоимостью около 550 тысяч долларов. Результаты торгов по второй квартире пока не раскрываются.