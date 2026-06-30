В поселке Исса Пензенской области стартовало благоустройство парка

Подрядчик приступил к благоустройству парка на улице Лебедева в поселке Исса Пензенской области. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», заявили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Специалисты уже начали подготовительный этап работ. На территорию завезли необходимые строительные материалы. Также ведется планировка участка.
Ход реализации проекта прокомментировал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Евгений Михалев. По его словам, благоустройство парка станет важным этапом в развитии поселковой инфраструктуры и позволит создать для жителей еще одно комфортное место для отдыха и проведения досуга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.