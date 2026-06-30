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Эрнст и Симоньян вошли в координационный совет по вопросам развития креативных индустрий

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов вошли в состав координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов вошли в состав координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В комиссию также включили представителей Национальной медиа группы, Государственного фонда кинофильмов, Российского государственного музыкального телерадиоцентра и ВГТРК. Кроме того, в нее вошли режиссер Алексей Герман-младший, нижегородский губернатор Глеб Никитин и начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

Инициативу по созданию совета представило осенью прошлого года Минэкономики. В ведомстве объясняли «Ъ», что создание органа позволит комплексно обсуждать проблемы креативных индустрий, вырабатывать меры поддержки и готовить предложения по совершенствованию регулирования, вовлекая в процесс всех заинтересованных участников.

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