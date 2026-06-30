Эрнст и Симоньян вошли в координационный совет по вопросам развития креативных индустрий

В комиссию также включили представителей Национальной медиа группы, Государственного фонда кинофильмов, Российского государственного музыкального телерадиоцентра и ВГТРК. Кроме того, в нее вошли режиссер Алексей Герман-младший, нижегородский губернатор Глеб Никитин и начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.