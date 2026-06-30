Токаев: В Казахстане начинается «капитальный ремонт» государственности

В Казахстане начинается «капитальный ремонт» государственности. С таким заявлением во вторник, 30 июня, выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
— Уже завтра в Казахстане начнется масштабная модернизация системы государственного управления, — приводит его слова Nur.kz.
Токаев представил новую формулу баланса власти: «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство». При таком строе Казахстан сохранит президентскую форму правления с президентом в роли гаранта Конституции, верховного главнокомандующего и ключевого лица внешней политики.
Изменениям подвергнется парламентская система. Будет создан новый однопалатный парламент, который получит название «курултай». По словам Токаева, этот орган должен работать без лишней бюрократии, говорится в материале.
Токаев еще в 2025 году предложил провести реформу парламента, превратив его в однопалатный орган. Он отметил, что вопрос создания однопалатного парламента следует решать через референдум с внесением соответствующих изменений в Конституцию. По его словам, такое голосование может пройти в 2027 году.
Кроме того, в мае 2026 года Токаев на мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы, заявил, что республика готова отстаивать свои интересы с «более жестких позиций». Он отметил, что Казахстан должен увеличивать свой оборонный потенциал, укреплять армию и проводить реформы в вооруженных силах, уделяя особое внимание технологической модернизации. Он выделил два года для реализации этих изменений.