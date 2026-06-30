Токаев: В Казахстане начинается «капитальный ремонт» государственности

Кроме того, в мае 2026 года Токаев на мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества и Дню Победы, заявил, что республика готова отстаивать свои интересы с «более жестких позиций». Он отметил, что Казахстан должен увеличивать свой оборонный потенциал, укреплять армию и проводить реформы в вооруженных силах, уделяя особое внимание технологической модернизации. Он выделил два года для реализации этих изменений.