В Калининграде двухлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, малыша успели поймать прохожие

В Калининграде на ул. Тургенева двухлетний малыш выпал из окна четвёртого этажа. Об этом сообщили в региональном МЧС во вторник, 30 июня.
ЧП произошло в 16:45. Подоспевшие очевидцы успели поймать мальчика. Без видимых травм ребёнка направили в детскую областную больницу.
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