В Новосибирской области начал работать Общественный экологический совет

Первое заседание Общественного экологического совета состоялось в Новосибирске. Его деятельность отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Инициативу создания новой структуры поддержал глава Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, существующих структур и органов при профильных ведомствах и правительстве региона недостаточно для решения всех проблем жителей. Новый формат с расширенным составом участников позволит эффективнее работать над такими направлениями, как сохранение лесов и рыбных ресурсов, а также контроль качества воздуха.
На первом заседании общественники обсудили ряд вопросов: от формирования водно-зеленого каркаса Новосибирской области до освещения темы экологии в СМИ. Ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович выступил с рядом предложений, среди которых возрождение экологической полиции, ужесточение законодательства и создание мобильной лаборатории для проверки водоемов и качества воздуха.
Председатель Общественного экологического совета Рашид Исмаилов резюмировал, что все озвученные идеи возьмут в проработку. Он отметил, что совет объединил экологов, депутатов, журналистов и участников СВО, а главной договоренностью с губернатором стал принцип открытого обсуждения любых задач и возникающих проблем.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.