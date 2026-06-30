В Новосибирской области начал работать Общественный экологический совет

Инициативу создания новой структуры поддержал глава Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, существующих структур и органов при профильных ведомствах и правительстве региона недостаточно для решения всех проблем жителей. Новый формат с расширенным составом участников позволит эффективнее работать над такими направлениями, как сохранение лесов и рыбных ресурсов, а также контроль качества воздуха.