Продюсер Виктор Дробыш не верит в успех новой «Фабрики звезд»: причиной провала могут стать соцсети

Композитор напомнил, что раньше для участия в проекте отбирали самых ярких среди тысяч желающих, которые буквально стояли в очередях у площадок кастинга. Однако теперь, по его словам, любому исполнителю достаточно выложить свой трек в интернет, чтобы его заметили. Дробыш подчеркнул, что это уже третья попытка вернуть шоу на экраны, и самой удачной из них он назвал версию 2017 года.