Продюсер Виктор Дробыш не верит в успех новой «Фабрики звезд»: причиной провала могут стать соцсети

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что перезапуск шоу «Фабрика звезд» вряд ли повторит триумф прошлых лет. Он считает, что современным телепроектам сложно конкурировать с социальными сетями, где молодые артисты находят аудиторию мгновенно. Об этом музыкальный продюсер рассказал в беседе с «Абзацем».
Композитор напомнил, что раньше для участия в проекте отбирали самых ярких среди тысяч желающих, которые буквально стояли в очередях у площадок кастинга. Однако теперь, по его словам, любому исполнителю достаточно выложить свой трек в интернет, чтобы его заметили. Дробыш подчеркнул, что это уже третья попытка вернуть шоу на экраны, и самой удачной из них он назвал версию 2017 года.
Несмотря на смену эпох, продюсер отметил, что за минувшие двадцать лет суть шоу-бизнеса не изменилась. Продюсеры по-прежнему ищут самобытные голоса, но для долгой карьеры одного таланта недостаточно. Артисту, по мнению Дробыша, необходимы трудолюбие, настойчивость и искренняя преданность своему делу.
Напомним, что ещё в начале лета гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил, что возвращению «Фабрики звезд» быть. Он отметил, что в этот раз в шоу будет противостояние двух команд — одной будет руководить продюсер «старой Фабрики звезд», а другой — новое лицо отечественной эстрады.