На Землю могут упасть сразу два астероида: последствия окажутся сильнее «сотен Хиросим»

Через 110 лет нашей планете могут угрожать сразу два крупных космических объекта. По предварительным расчетам, мощность возможного взрыва при столкновении будет сопоставима с разрушительной силой сотен атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Такой информацией с «Абзацем» поделился ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Ученый уточнил, что речь идет об астероидах Рюгу и Бенну. Согласно текущим вычислениям, вероятность их падения на Землю составляет менее одного процента, однако если это все же произойдет — последствия от удара почувствует вся планета.
Эйсмонт также отметил, что данный прогноз строится на уже имеющихся у науки данных. Тем не менее, по его словам, гораздо более серьезную опасность представляют те небесные тела, которые астрономы пока просто не заметили. Он добавил, что специалисты не прекращают работу по двум направлениям: отслеживание уже известных траекторий и поиск новых объектов, а также разработка способов защиты планеты.
На сегодняшний день в списке известных астероидов главная угроза исходит от объекта под названием 2024 YR4. Как рассказал астроном Евгений Бурмистров, габариты этого тела и его нынешняя траектория вызывают у научного сообщества очень серьезные опасения.