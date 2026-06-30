На Землю могут упасть сразу два астероида: последствия окажутся сильнее «сотен Хиросим»

Эйсмонт также отметил, что данный прогноз строится на уже имеющихся у науки данных. Тем не менее, по его словам, гораздо более серьезную опасность представляют те небесные тела, которые астрономы пока просто не заметили. Он добавил, что специалисты не прекращают работу по двум направлениям: отслеживание уже известных траекторий и поиск новых объектов, а также разработка способов защиты планеты.