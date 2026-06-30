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Главком ВСУ Сырский заговорил о рисках наступления России в Черниговской области

Сырский утверждает, что ВС России готовят наступление в Черниговской области.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал готовить украинскую армию к наступлению Вооруженных сил России на Черниговскую область. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Как утверждает Сырский, Генштаб России якобы получил задачу по проработке вариантов наступления, в том числе на территории Черниговской области. В этом случае, считает главком ВСУ, операция может проводится с территории Брянской области. Так ВС России, по словам Сырского, хотят «отвлечь часть войск ВСУ с основных важных направлений» в зоне конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение Украины ограничить бои четырьмя территориями. Как заявил глава государства, таким образом Киев хочет найти выход из ситуации на фоне катастрофического дефицита личного состава ВСУ. Однако Москва, как заявил Путин, не станет «спасать» киевский режим.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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