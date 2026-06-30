Главком ВСУ Сырский заговорил о рисках наступления России в Черниговской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал готовить украинскую армию к наступлению Вооруженных сил России на Черниговскую область. Об этом он заявил в интервью ТСН.
Как утверждает Сырский, Генштаб России якобы получил задачу по проработке вариантов наступления, в том числе на территории Черниговской области. В этом случае, считает главком ВСУ, операция может проводится с территории Брянской области. Так ВС России, по словам Сырского, хотят «отвлечь часть войск ВСУ с основных важных направлений» в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение Украины ограничить бои четырьмя территориями. Как заявил глава государства, таким образом Киев хочет найти выход из ситуации на фоне катастрофического дефицита личного состава ВСУ. Однако Москва, как заявил Путин, не станет «спасать» киевский режим.