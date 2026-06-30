Главком ВСУ Сырский заговорил о рисках наступления России в Черниговской области

Как утверждает Сырский, Генштаб России якобы получил задачу по проработке вариантов наступления, в том числе на территории Черниговской области. В этом случае, считает главком ВСУ, операция может проводится с территории Брянской области. Так ВС России, по словам Сырского, хотят «отвлечь часть войск ВСУ с основных важных направлений» в зоне конфликта.