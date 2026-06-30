До 2030 года производительность труда повысят более 20 компаний Поморья

С 2020 до 2025 года к реализации нацпроекта «Производительность труда», на смену которому в 2025-м пришел новый национальный проект, присоединились более 40 компаний региона. За это время они в среднем снизили время протекания процессов на 26%, уровень незавершенного производства на 33% и повысили выработку на 33%.