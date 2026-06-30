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До 2030 года производительность труда повысят более 20 компаний Поморья

Организации будут оптимизировать бизнес-процессы, наращивать выпуск продукции и минимизировать издержки.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 20 предприятий Архангельской области станут участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Компании будут оптимизировать бизнес-процессы, наращивать выпуск продукции и минимизировать издержки. Внедрять бережливые технологии могут предприятия таких отраслей, как сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка, обрабатывающее производство, транспорт, строительство, ТЭК и ЖКХ, туризм.

С 2020 до 2025 года к реализации нацпроекта «Производительность труда», на смену которому в 2025-м пришел новый национальный проект, присоединились более 40 компаний региона. За это время они в среднем снизили время протекания процессов на 26%, уровень незавершенного производства на 33% и повысили выработку на 33%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.