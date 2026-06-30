В Зарайске пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка»

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» состоится в городе Зарайске Московской области с 8 августа по 13 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Тема мероприятия в этом году — «Русский Восток: сквозь время и шелка». Для гостей организуют арт-резиденцию, которая объединит художников из разных городов и стран.
«В этом году арт-резиденция становится пространством исследования тонких культурных связей. Нас интересует не Восток как география или набор узнаваемых образов, а почти невидимые следы присутствия, которые возникают через людей, память, предметы, маршруты и человеческие истории», — отметила куратор фестиваля Татьяна Гетман.
К участию приглашаются художники старше 18 лет из России и зарубежных стран, работающие в различных направлениях современного искусства. Для подачи заявки необходимо отправить письмо на почту zaraysk-art@yandex.ru с темой «Резиденция-2026» и приложить необходимые документы. Более подробную информацию можно найти по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.