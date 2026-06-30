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В Крыму могут возникнуть проблемы с мобильной связью

Для абонентов открыт аварийный роуминг.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых районах Крыма могут возникнуть перебои в работе мобильной связи. Для пользователей «Миранды» действует аварийный роуминг, сообщает пресс-служба оператора.

Перебои со связью возможны в Первомайском, Красноперекопском, Армянском, Красногвардейском и Джанкойском районах.

«Для абонентов “Миранды” открыт аварийный роуминг в сети “Вин мобайла”. Для абонентов “Вин Мобайла”, “Волны”, “+7Телеком” — в сети “Миранды”», — информирует мобильный оператор.

Если телефон не подключается к нужной сети автоматически, ее необходимо выбрать вручную, введя код «Миранды» — 25054, «Вин мобайла» — 25032, «Волны» — 25060, «+7Телеком» — 25096.

В режиме аварийного роуминга без дополнительной платы можно звонить, отправлять SMS и пользоваться сайтами из «белого списка».

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