Завод в Кировской области увеличил выработку на 55%

«Завод точного инструмента» в Кировской области увеличил выработку на 55% за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Предприятие специализируется на выпуске высококачественных измерительных инструментов и приборов для метрологических служб. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий был выбран процесс изготовления штангенинструмента. Такие приборы позволяют производить точные замеры параметров заготовок, готовых деталей или их отдельных элементов.
Сотрудники предприятия прошли обучение, включающее 8 тематических блоков. Они получили знания и навыки по применению инструментов бережливого производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.