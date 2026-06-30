Завод в Кировской области увеличил выработку на 55%

Предприятие специализируется на выпуске высококачественных измерительных инструментов и приборов для метрологических служб. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий был выбран процесс изготовления штангенинструмента. Такие приборы позволяют производить точные замеры параметров заготовок, готовых деталей или их отдельных элементов.