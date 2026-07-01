Отключение горячей воды в Казани в июле 2026: график, адреса и где помыться

Роспотребнадзор уже взял пробы и зафиксировал превышение по железу и мутности. Запах металла оценили в три балла (при допустимых двух). УК вынесли предостережение, но, как это часто бывает, воз и ныне там — коммунальщики продолжают настаивать на нормативном качестве воды, а жильцы — покупать питьевую воду в пятилитровых бутылках. Этот случай — маркер того, что система дает сбой, и доверять прозрачности из-под крана без анализов сейчас рискованно.