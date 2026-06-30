Le Figaro: Полиция Монако считает, что СБУ заказала покушение на Ермолаева

Газета Le Figaro сообщает, что приоритетной версией в расследовании взрыва в Монако, которым ранило украинского бизнесмена Владимира Ермолаева и еще несколько человек, является причастность Службы безопасности Украины (СБУ).
«По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ. По нашим данным, нападение скорее похоже на предупреждение, чем на преднамеренную попытку убийства», — пишет издание.
Издание напомнило, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и попал под персональные санкции со стороны Украины. Полиция, по данным журналистов, в первую очередь рассматривает версию с преднамеренным терактом, организованным СБУ.
Ранее KP.RU сообщил, что вечером 30 июня в Монако произошел взрыв, пострадали три человека, двое из них в критическом состоянии, третий в безопасности. Инцидент случился на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, где неизвестный оставил рюкзак и скрылся. На место прибыли экстренные службы. Правоохранительные органы начали расследование.