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Le Figaro: Полиция Монако считает, что СБУ заказала покушение на Ермолаева

В Монако уверены, что за взрывом в городе стоят украинские спецслужбы.

Источник: Комсомольская правда

Газета Le Figaro сообщает, что приоритетной версией в расследовании взрыва в Монако, которым ранило украинского бизнесмена Владимира Ермолаева и еще несколько человек, является причастность Службы безопасности Украины (СБУ).

«По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ. По нашим данным, нападение скорее похоже на предупреждение, чем на преднамеренную попытку убийства», — пишет издание.

Издание напомнило, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и попал под персональные санкции со стороны Украины. Полиция, по данным журналистов, в первую очередь рассматривает версию с преднамеренным терактом, организованным СБУ.

Ранее KP.RU сообщил, что вечером 30 июня в Монако произошел взрыв, пострадали три человека, двое из них в критическом состоянии, третий в безопасности. Инцидент случился на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, где неизвестный оставил рюкзак и скрылся. На место прибыли экстренные службы. Правоохранительные органы начали расследование.

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