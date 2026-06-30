Le Figaro: Полиция Монако считает, что СБУ заказала покушение на Ермолаева

Ранее KP.RU сообщил, что вечером 30 июня в Монако произошел взрыв, пострадали три человека, двое из них в критическом состоянии, третий в безопасности. Инцидент случился на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла, где неизвестный оставил рюкзак и скрылся. На место прибыли экстренные службы. Правоохранительные органы начали расследование.