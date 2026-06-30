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В центре Ростова произошло массовое отключение света вечером 30 июня

В Ростове-на-Дону остались без электричества жители домов на Красноармейской и Соколова.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 июня жители центральных улиц Ростова-на-Дону остались без электричества. Информацию об отключении опубликовали в социальных сетях «Донэнерго».

— Авария затронула дома на улице Красноармейской, проспекте Соколова, в Университетском переулке, а также на улицах Малюгиной и Филимоновской. Снова включить свет в этом районе планируют в течение трех часов, — уточнили в компании.

Причиной инцидента стало технологическое нарушение на сетях. Напряжение в квартиры горожан обещают подать сразу после завершения текущего ремонта, дополнительных предупреждений об этом не будет.

Тем временем коммунальные службы решают проблему с водоснабжением в хуторе Красный Крым Мясниковского района. Местные жители жалуются на пустые краны несколько дней. В региональном министерстве ЖКХ объяснили перебои сильным падением давления в трубах и организовали доставку питьевой воды автоцистернами.

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