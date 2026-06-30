Яхту Усманова освободили из-под санкций ЕС после решения суда

Суперъяхта Dilbar, которую связывают с российским миллиардером Алишером Усмановым, исключена из санкционного списка Евросоюза. Соответствующее решение принял суд во Франкфурте-на-Майне, сняв таким образом арест с судна. Об этом сообщает Bloomberg.
Основанием для вердикта стал вывод судебной инстанции о том, что немецкие власти не смогли предоставить достаточных доказательств влияния Усманова на траст, которому принадлежит яхта. Иск в суд подала судостроительная компания Lürssen, построившая Dilbar около десяти лет назад.
Ключевым аргументом в пользу истцов стало исключение из санкционного списка ЕС сестры бизнесмена Гульбахор Исмаиловой, которое произошло в марте 2025 года. Она являлась основным бенефициаром данного траста, и этот факт сыграл решающую роль в судебном разбирательстве.
Ранее, в мае 2023 года, суд Франкфурта-на-Майне уже признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году в рамках расследования дела об отмывании доходов, фигурантом которого в Германии проходил Усманов. Тогда речь шла об осмотрах вилл на озере Тегернзее, квартиры неподалеку от Франкфурта-на-Майне, а также самой яхты Dilbar, находившейся в порту Бремена. Немецкая прокуратура считала эти объекты связанными с предпринимателем.
В разъяснении судебного акта указывалось на серьезные процессуальные нарушения при выдаче прокуратурой Франкфурта ордеров на проведение обысков. В частности, следствие не смогло должным образом обосновать свои подозрения в отношении Усманова в легализации денежных средств. Решение суда предписывало прокуратуре возвратить изъятые вещи, однако, по данным Bild, в полном объеме это требование исполнено не было. В настоящее время прокуратура Франкфурта проводит предварительную проверку для решения вопроса о возможном возбуждении расследования.
Напомним, что 28 февраля 2022 года Совет ЕС внес Усманова в черный список граждан России, подозреваемых Брюсселем в содействии подрыву суверенитета Украины. Тогда же в отношении бизнесмена были введены персональные ограничения, включая запрет на въезд и блокировку активов. Сам миллиардер оспорил эти меры, подав иск в Европейский суд 29 апреля 2022 года с требованием отменить санкции и приостановить их действие до окончательного судебного вердикта.
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