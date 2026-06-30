Яхту Усманова освободили из-под санкций ЕС после решения суда

Ранее, в мае 2023 года, суд Франкфурта-на-Майне уже признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году в рамках расследования дела об отмывании доходов, фигурантом которого в Германии проходил Усманов. Тогда речь шла об осмотрах вилл на озере Тегернзее, квартиры неподалеку от Франкфурта-на-Майне, а также самой яхты Dilbar, находившейся в порту Бремена. Немецкая прокуратура считала эти объекты связанными с предпринимателем.