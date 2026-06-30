Три футболиста московского ЦСКА покинули клуб

Даниэль Руис сыграл за команду в семи матчах и не отметился голами или голевыми передачами. Амирхоссейн Риванди провел два матча за основной состав ЦСКА с 2024 года. Воспитанник команды Егор Ушаков не выходил на поле с 2023 года, за 13 сыгранных матчей он забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.