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Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря — замминистра обороны РФ Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Указ о включении Цивилевой в состав Совета во вторник, 30 июня, появился на портале официального опубликования правовой информации.

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря — замминистра обороны РФ Анну Цивилеву в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Указ о включении Цивилевой в состав Совета во вторник, 30 июня, появился на портале официального опубликования правовой информации.

— Внести изменения в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в Состав президиума этого Совета.., включив в них Цивилеву А. Е., — говорится в документе.

Также Цивилева вошла в состав президиума Совета.

В начале декабря 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Он отметил, что во время подготовки к заседанию Совета было собрано около 110 предложений регионов страны, связанных с реализацией национальных проектов, большая часть которых касается финансирования. Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что впервые за все последнее время работы над национальными проектами данные об ожидаемых результатах и объемах средств финансирования по национальным проектам довели до регионов уже 20 августа.

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