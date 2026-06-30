Путин включил Цивилеву в состав Совета при президенте по нацпроектам

В начале декабря 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России. Он отметил, что во время подготовки к заседанию Совета было собрано около 110 предложений регионов страны, связанных с реализацией национальных проектов, большая часть которых касается финансирования. Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что впервые за все последнее время работы над национальными проектами данные об ожидаемых результатах и объемах средств финансирования по национальным проектам довели до регионов уже 20 августа.