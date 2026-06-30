Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ввели ограничения на работу четырёх аэропортов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Ограничения носят профилактический характер и необходимы для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве не уточнили, когда аэропорты возобновят работу в штатном режиме.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальной информацией и уточнять статус рейсов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь с 20:00 29 июня до 07:00 30 июня силы ПВО сбили 419 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожены над Крымом, Краснодарским краем и 18 областями, включая Ростовскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Калужскую, Воронежскую, Московский регион и другие.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше