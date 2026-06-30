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В Мексике появился тайный «Бэтмен», который привязывает преступников к столбам

Правоохранительные органы в мексиканском городе Лагос-де-Морено, штат Халиско, начали поиски неизвестного, который самостоятельно борется с уличной преступностью. Местные СМИ дали ему прозвище «Мексиканский Бэтмен».

Правоохранительные органы в мексиканском городе Лагос-де-Морено, штат Халиско, начали поиски неизвестного, который самостоятельно борется с уличной преступностью. Местные СМИ дали ему прозвище «Мексиканский Бэтмен».

За последние две недели в городе были обнаружены пять человек, примотанных скотчем к фонарным столбам. На телах задержанных были нанесены надписи «Вор», а рядом с ними находились мотоциклы, которые, по версии общественности, были ими угнаны. В ряде случаев на лицах «пойманных» преступников маркером были нарисованы усы. Полиция классифицирует данные действия как правонарушения. Некоторые из пострадавших были сильно избиты. «Бэтмена» объявили в розыск, передает The Sun.

Ранее прохожий помог сотрудникам полиции задержать 27-летнего мужчину из Республики Бурятия, который украл телефон у девушки стоимостью 60 тысяч рублей на Неглинной улице в центре столицы. На улице Кузнецкий Мост злоумышленник увидел, что девушка, вышедшая из бара, разговаривала по мобильному телефону. Он подбежал, выхватил из ее рук гаджет и попытался убежать.

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