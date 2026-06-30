В Мексике появился тайный «Бэтмен», который привязывает преступников к столбам

За последние две недели в городе были обнаружены пять человек, примотанных скотчем к фонарным столбам. На телах задержанных были нанесены надписи «Вор», а рядом с ними находились мотоциклы, которые, по версии общественности, были ими угнаны. В ряде случаев на лицах «пойманных» преступников маркером были нарисованы усы. Полиция классифицирует данные действия как правонарушения. Некоторые из пострадавших были сильно избиты. «Бэтмена» объявили в розыск, передает The Sun.