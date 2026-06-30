С начала года из Калининградской области в другие региона отправили почти семь тысяч животных

Заявления на перевозку животных поступали от физических и юридических лиц, а также от индивидуальных предпринимателей. С начала года из Калининградской области отправили 5,6 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, 1,4 тысяч свиней и 33 лошади. Кроме того, была согласована перевозка цирковых животных: шести львов и одной собаки.