С начала года из Калининградской области в другие региона отправили почти семь тысяч животных

С начала года из Калининградской области вывезли почти семь тысяч животных. Среди них — львы, лошади и свиньи. Об этом сообщили на сайте регионального управления Россельхознадзора.
Заявления на перевозку животных поступали от физических и юридических лиц, а также от индивидуальных предпринимателей. С начала года из Калининградской области отправили 5,6 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, 1,4 тысяч свиней и 33 лошади. Кроме того, была согласована перевозка цирковых животных: шести львов и одной собаки.
«Животные направлялись в Ставропольский край, Московскую, Тульскую, Тамбовскую, Брянскую, Орловскую области и другие регионы страны. На всех животных были оформлены ветеринарные сопроводительные документы», — сообщили в ведомстве.