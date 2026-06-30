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С начала года из Калининградской области в другие региона отправили почти семь тысяч животных

На всех оформили ветеринарные сопроводительные документы.

С начала года из Калининградской области вывезли почти семь тысяч животных. Среди них — львы, лошади и свиньи. Об этом сообщили на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Заявления на перевозку животных поступали от физических и юридических лиц, а также от индивидуальных предпринимателей. С начала года из Калининградской области отправили 5,6 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, 1,4 тысяч свиней и 33 лошади. Кроме того, была согласована перевозка цирковых животных: шести львов и одной собаки.

«Животные направлялись в Ставропольский край, Московскую, Тульскую, Тамбовскую, Брянскую, Орловскую области и другие регионы страны. На всех животных были оформлены ветеринарные сопроводительные документы», — сообщили в ведомстве.