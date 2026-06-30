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Мединский посоветовал родителям доверять учителям

Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал родителям школьников доверять учителям, потому что именно учитель — главный в рамках учебного процесса.

Выступая на конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание», Мединский, который является председателем Российского военно-исторического общества, высказал мнение о перевесе в пользу прав родителей, родительских комитетов и советов, из-за чего учителям в некоторых случаях трудно противостоять их авторитету.

Мединский отметил, что родителям стоит доверять учителям и полагаться на них.

«Учитель — безусловно, главный в классе», — сказал он, добавив, что власть учителя в рамках школьного процесса должна быть близка к абсолютной.

Масштабная конференция Российского военно-исторического общества проходит в Москве с 29 июня по 2 июля в Москве.

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