Михалков вручил дипломы выпускникам своей академии

«Я говорю вам сегодня и всегда — мы говорим на одном языке, и я очень счастлив, что спустя год, вы даже себе не представляете, насколько вы отличаетесь от тех, с кем мы познакомились в прошлом августе. Все ребята, которые закончили наши курсы, вооружены способностью сохранять свое нутро, использовать собственные механизмы тогда, когда режиссер не может вам помочь. Помните, что вы умеете все, я вас с этим поздравляю», — сказал Михалков, со сцены обратившись к выпускникам.