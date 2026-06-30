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В Семикаракорске 8-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

Полиция устанавливает детали ДТП с травмированным ребенком в Семикаракорске.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске 8-летний мальчик на велосипеде попал в аварию. Информацию об инциденте в районе Пятого переулка подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, при выезде на дорогу ребенок не уступил проезд и врезался в отечественный автомобиль, — рассказали инспекторы ведомства. — За рулем машины находился 48-летний мужчина.

В результате сильного удара велосипедист получил травмы. С места происшествия пострадавшего мальчика увезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.

Напомним, утром в Батайске загорелась летняя кухня. Внутри пожарные нашли тела двух подростков 14 и 15 лет. Огонь охватил 50 квадратных метров, а причиной трагедии стала неисправная проводка.

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