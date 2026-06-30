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В центре Волгограда продают помещение бывшей кофейни «Патрики»

В Центральном районе Волгограда выставлено на продажу помещение кофейни «Патрики». Как сообщается на популярном.

В Центральном районе Волгограда выставлено на продажу помещение кофейни «Патрики». Как сообщается на популярном сайте объявлений, помещение в доме № 21 по улице Маршала Чуйкова владелец готов отдать за 8,5 млн рублей.

У кофейни площадью 45,8 кв. метра есть отдельный вход с улицы, дизайнерская отделка, отопление и электрическая мощность 15 кВт. Помещение подходит для общепита и других форматов бизнеса.

В объявлении подчеркивается, что объeкт раcпoложен нa 1-м этaже дома 1957 года постройки. Здание является памятником архитектуры и входит в знаменитый парадный ансамбль Набережной им. 62-й Армии. Локация гарантирует пешеходный трафик и безупречный статус для любого бизнеса.

Скриншоты с сайта «Авито».