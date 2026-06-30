Леброн Джеймс покинул «Лейкерс» по окончании контракта

«Леброн Джеймс — один из величайших спортсменов в истории. Мы всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведённых в “Лейкерс”, включая титул, к которому он привёл нас в самых сложных условиях, и бесчисленные рекорды, которые он побил в наших цветах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем как на площадке, так и вне ее. Он всегда будет желанной частью семьи “Лейкерс” — говорится в заявлении клуба.