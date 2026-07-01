Татарстанские арабисты пройдут стажировку в Омане

Ключевой договоренностью стала организация языковой стажировки для специалистов по арабскому языку из Татарстана. Она пройдет в Султанате Оман с 25 октября по 11 декабря. В настоящее время формируется список кандидатов, которых протестирует и отберет оманская сторона. Вопрос обсуждался на встрече с представителем Министерства по делам религий и вакфов Омана Мухаммедом Аль-Малики.