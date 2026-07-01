Татарстанские арабисты пройдут стажировку в Омане

По ее итогам Россия и Оман наметили совместные проекты сразу по нескольким направлениям — от образования и молодежной дипломатии до партнерского финансирования.
Ключевой договоренностью стала организация языковой стажировки для специалистов по арабскому языку из Татарстана. Она пройдет в Султанате Оман с 25 октября по 11 декабря. В настоящее время формируется список кандидатов, которых протестирует и отберет оманская сторона. Вопрос обсуждался на встрече с представителем Министерства по делам религий и вакфов Омана Мухаммедом Аль-Малики.
Отмечается, что визит стал продолжением ранее достигнутых договоренностей с членом Группы стратегического видения от Омана, председателем Центра культуры и науки имени Султана Кабуса Хабибом Аль-Риями. С ним обсуждалось участие оманской стороны в ряде мероприятий в Татарстане, включая Казанский глобальный молодежный саммит, Международный молодежный лагерь «Аркадаш» и летнюю школу «Болгарский диалог культур».
Также при его содействии состоялись встречи с руководством ведущих оманских банков. Оманской стороне представили возможные форматы взаимодействия с использованием инструментов партнерского финансирования, применяемых в России. Переданные материалы взяты на изучение для дальнейшей проработки.
«С Оманом нас связывает интерес к культуре, языку и образованию — и именно с этих сфер мы начинаем выстраивать практическое сотрудничество. Уверен, что вслед за гуманитарными проектами подтянутся и экономические», — подчеркнул Марат Гатин.