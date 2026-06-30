«Жертва любви или желания нажиться на живом аттракционе»: Светлана Соколова — о печальной истории медведя Васи

«Вася — жертва то ли “любви”, то ли желания нажиться на живом “аттракционе”. Скорее всего, он попал в недобросовестные руки ещё малышом в результате браконьерства или гибели матери. Всю свою жизнь Вася жил в клетке размером с его собственное тело. Ни о какой перегонке для уборки речи даже не шло, поэтому он испражнялся прямо под себя и жил в этих нечистотах», — начала историю гималайского медведя Соколова.