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«Жертва любви или желания нажиться на живом аттракционе»: Светлана Соколова — о печальной истории медведя Васи

Самец пару лет проведёт в Калининградском зоопарке.

Источник: Клопс.ru

11-летний гималайский медведь Вася, который пару лет проведёт в самом западном зоопарке России, вытянул счастливый звериный билет. О непростой и даже печальной судьбе зверя на странице Калининградского зоопарка «ВКонтакте» рассказала директор учреждения Светлана Соколова во вторник, 30 июня.

«Вася — жертва то ли “любви”, то ли желания нажиться на живом “аттракционе”. Скорее всего, он попал в недобросовестные руки ещё малышом в результате браконьерства или гибели матери. Всю свою жизнь Вася жил в клетке размером с его собственное тело. Ни о какой перегонке для уборки речи даже не шло, поэтому он испражнялся прямо под себя и жил в этих нечистотах», — начала историю гималайского медведя Соколова.

У медведя порвано ухо, по словам директора зоопарка, долгое время он панически боялся любых мужчин, на то, чтобы избавиться от этого, специалистам Московского зоопарка потребовалось 4 долгих года. Нервы мишки удалось подлечить настолько, что в прошлом году он впервые в своей жизни улёгся в зимнюю спячку и вообще начал вести себя как обычный любопытный гималаец. Вася — вегетарианец, как и все его сородичи. Любимые лакомства — яйца и йогурт.

Гималайского медведя по кличке Вася временно разместили в Калининградском зоопарке. Животное 2015 года рождения привезли из Москвы. Васю ранее изъяли у владельцев из‑за неблагополучных условий содержания и передали специалистам Московского зоопарка. На время ремонта его постоянного вольера медведь будет жить в Калининграде — ориентировочно около двух лет.

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