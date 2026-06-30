Главред RT объяснила, почему не уходит из публичного поля

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью китайскому информационно-аналитическому порталу «Гуаньча» рассказала, что продолжает работать в публичном пространстве, несмотря на персональные санкции, регулярные угрозы и три покушения. Журналистка заявила, что угрозы поступают ей буквально ежеминутно.
В беседе для программы «Расширяя горизонты» Симоньян поделилась эпизодом, который, по ее словам, потряс ее до глубины души. Когда произошло первое покушение, она надеялась, что мать не узнает об этом, чтобы не волновать ее. Однако та выяснила произошедшее и заявила, что если ее дочь убьют за защиту Родины, она будет гордиться тем, что она погибла как герой своей страны.
Журналистка отметила, что воспринимает опасности как часть профессии, поскольку начинала свой путь военным корреспондентом. «На войне как на войне, — сказала она. — Мне привычно, что это твоя профессия — и она связана с повышенным риском для жизни». По ее словам, в настоящий момент одно из уголовных дел по факту подготовки убийства уже находится в суде, а подозреваемые арестованы.
Ранее сообщалось, что расследование дела о подготовке покушения на Симоньян завершено. По версии следствия, фигуранты, входившие в запрещенную в России террористическую организацию, следили за журналисткой и готовили нападение по заказу СБУ за денежное вознаграждение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд, слушания проходят в закрытом режиме из-за наличия среди обвиняемых несовершеннолетних.
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