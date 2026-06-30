Главред RT объяснила, почему не уходит из публичного поля

В беседе для программы «Расширяя горизонты» Симоньян поделилась эпизодом, который, по ее словам, потряс ее до глубины души. Когда произошло первое покушение, она надеялась, что мать не узнает об этом, чтобы не волновать ее. Однако та выяснила произошедшее и заявила, что если ее дочь убьют за защиту Родины, она будет гордиться тем, что она погибла как герой своей страны.