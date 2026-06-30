Аварийность в системе ЖКХ Волгограда снизилась почти вдвое

Губернатор Волгоградской области вместе с главой города-героя лично оценили ремонт самой большой котельной Ворошиловского района и ход работ по подготовке к холодам в целом, сообщает администрация региона.
По данным главы региона модернизация и ремонт различных объектов жилищно-коммунального хозяйства ведутся во всех муниципалитетах области. В общей сложности за последние 10 лет в систему ЖКХ вложено больше 75 миллиардов рублей.
«Сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%. Но мы при этом понимаем, что у нас еще много узких мест, где необходимо продолжать работу: это и сети, и оборудование, и создание условий для работы сотрудников ЖКХ», — почеркнул Андрей Бочаров.
Также он отметил, что такой результат, это итог системной плановой работы по модернизации инфраструктуры ЖКХ.
Параллельно в регионе продолжается подготовка к новому отопительному сезону. К концу июня соответствующие работы завершены на 23%.