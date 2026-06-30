Аварийность в системе ЖКХ Волгограда снизилась почти вдвое

«Сегодня вышли на результат: по итогам отопительного сезона 2025 года у нас аварийность сократилась на 40%. Но мы при этом понимаем, что у нас еще много узких мест, где необходимо продолжать работу: это и сети, и оборудование, и создание условий для работы сотрудников ЖКХ», — почеркнул Андрей Бочаров.