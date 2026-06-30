Товар на показ: как столичные производители анимационного и игрового контента осваивают рынки азиатского региона

В 2026 году при поддержке МЭЦ компании под брендом Made in Moscow представили широкий ассортимент продуктов и услуг. В их числе — анимационные фильмы и сериалы, кино- и телепроекты, а также услуги в области компьютерной графики и ИТ-консалтинга. МЭЦ оказывает компаниям комплексную поддержку: от организации деловой программы до информационного сопровождения. По словам одной из участниц, исполнительного директора экосистемы поддержки разработчиков игр Юлии Тишиной, азиатский регион обладает колоссальным потенциалом для московских производителей контента.