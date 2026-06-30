Товар на показ: как столичные производители анимационного и игрового контента осваивают рынки азиатского региона

Международная конференция iABC и фестиваль China International Cartoon & Animation Festival (CICAF) — одна из крупнейших азиатских площадок для анимации, комиксов и цифрового контента. Московские компании принимают участие в этом мероприятии уже четвертый раз.
В 2026 году при поддержке МЭЦ компании под брендом Made in Moscow представили широкий ассортимент продуктов и услуг. В их числе — анимационные фильмы и сериалы, кино- и телепроекты, а также услуги в области компьютерной графики и ИТ-консалтинга. МЭЦ оказывает компаниям комплексную поддержку: от организации деловой программы до информационного сопровождения. По словам одной из участниц, исполнительного директора экосистемы поддержки разработчиков игр Юлии Тишиной, азиатский регион обладает колоссальным потенциалом для московских производителей контента.
— Наша задача — выстроить надежные мосты для дистрибуции. Помимо бизнес-трека, для нас было крайне важно изучить китайский опыт. Особый интерес вызвало то, как локальные холдинги комплексно подходят к продвижению: они объединяют производство видеоконтента и интерактивных развлечений, создавая синергию между смежными отраслями, — отметила Юлия Тишина.
Московичи провели переговоры с ключевыми разработчиками и издателями.
В Москве работает 113 000 предприятий сферы креативных индустрий. Для них действуют более 30 мер поддержки, в том числе позволяющих выйти на международные рынки. Важным направлением для экспортеров креативных технологий остается азиатский регион. Среди самых популярных категорий — анимация и кинематограф.
Пользуется спросом и книжная продукция. В конце июня в Пекине прошла международная книжная ярмарка. На ней свою продукцию представили девять московских издателей.
— Китай — стратегический партнер России и ключевое направление книжного экспорта Москвы, это подтверждает опыт наших бизнес-миссий. В портфеле сделок, заключенных при нашей поддержке, на него приходится свыше двух третей совокупного тиража — больше, чем на все остальные страны вместе, — сказала руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.
Часть мер поддержки экспортеров направлена на образование. Бизнесмены могут подключиться к экспертным сессиям, посвященным торговле в той или иной стране, узнать о юридических тонкостях и задать вопросы амбассадору МЭЦ региона.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виталий Степанов — генеральный директор Московского экспортного центра:
— Бизнес-миссия в Китай стала шестнадцатым по счету мероприятием для компаний креативных индустрий в рамках системной работы МЭЦ. Состоявшаяся поездка в Ханчжоу подтвердила высокий интерес к столичной продукции креативных индустрий: наши компании провели более 200 деловых встреч с ключевыми игроками рынка — телеканалами, стриминговыми платформами и дистрибьюторами. Мы намерены продолжать развивать сотрудничество.