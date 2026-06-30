Росстат пообещал продолжить публиковать данные о ценах на топливо

Сбор данных о потребительских ценах на нефтепродукты теперь будет осуществляться в рамках позиции ФПСР «Срочная информация по актуальным вопросам». При этом в ведомстве напомнили, что информация об объемах производства топлива была ограничена для публичного доступа еще в 2024 году по решению правительства, передает РБК.