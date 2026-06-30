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Росстат пообещал продолжить публиковать данные о ценах на топливо

Росстат опроверг информацию о прекращении публикации розничных цен на бензин и дизельное топливо. Представители ведомства подчеркнули, что все актуальные данные продолжат размещаться в открытом доступе на официальном сайте службы и в системе ЕМИСС.

Росстат опроверг информацию о прекращении публикации розничных цен на бензин и дизельное топливо. Представители ведомства подчеркнули, что все актуальные данные продолжат размещаться в открытом доступе на официальном сайте службы и в системе ЕМИСС.

Ранее СМИ, ссылаясь на исключение позиции под названием «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты» из Федерального плана статистических работ, сообщили о якобы засекречивания информации. Росстат пояснил, что изменения в документах носят технический характер и направлены на оптимизацию навигации по статистическим показателям.

Сбор данных о потребительских ценах на нефтепродукты теперь будет осуществляться в рамках позиции ФПСР «Срочная информация по актуальным вопросам». При этом в ведомстве напомнили, что информация об объемах производства топлива была ограничена для публичного доступа еще в 2024 году по решению правительства, передает РБК.

Сейчас ограничения на продажу топлива действуют в ряде российских регионов. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.