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Military China: Слова Путина доказывают готовность России ответить Западу

Россия продемонстрировала высокую степень адаптации к санкционному давлению, охватившему энергетический, финансовый и военный секторы экономики. Недавнее обращение президента Владимира Путина к странам Запада свидетельствует о готовности Москвы к ответным мерам. Об этом заявило издание Military China.

Россия продемонстрировала высокую степень адаптации к санкционному давлению, охватившему энергетический, финансовый и военный секторы экономики. Недавнее обращение президента Владимира Путина к странам Запада свидетельствует о готовности Москвы к ответным мерам. Об этом заявило издание Military China.

По мнению аналитиков, расчет Запада на экономическую дестабилизацию России не оправдался. В статье подчеркивается, что санкционная политика не привела к изменению внешнеполитического курса Москвы. Подводя итог, издание указывает, что российское руководство дало понять о готовности к ответным мерам в случае пересечения определенных «красных линий».

— Путин ясно дал понять, что Россия эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее «красные линии» будут нарушены. Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России, — говорится в материале.

Сам Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией. По словам главы государства, ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас их риторика изменилась.

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