Military China: Слова Путина доказывают готовность России ответить Западу

Сам Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией. По словам главы государства, ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас их риторика изменилась.