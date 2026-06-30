Косметолог перечислила семь критичных ошибок, почему SPF-кремы не работают

Большинство людей используют солнцезащитные средства неправильно, из-за чего их эффективность стремится к нулю. Врач-косметолог Ирина Вершинина ответила, какие ошибки обнуляют свойства солнцезащитного средства.
Существует ряд критических промахов, способных свести на нет действие даже самого дорогого продукта с высоким фактором защиты. Последствиями такой беспечности становятся преждевременное старение кожи, пигментные пятна и повышенный риск развития новообразований.
Одной из главных проблем является распространенное заблуждение, что средства с SPF-фильтрами необходимы исключительно для пляжного отдыха. Но ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу ежедневно: во время поездок по городу в автомобиле, прогулок по веранде кафе или просто у окна. Косметолог в беседе с Life.ru отметила, что именно хроническое облучение считается ключевым фактором фотостарения.
Основные ошибки, допускаемые при нанесении санскринов:
Экономия. Большинство людей наносят крем в два-три раза меньше нормы. Для полноценной защиты лица и шеи требуется примерно половина чайной ложки средства. При меньшем количестве указанный на упаковке фактор защиты (SPF) не работает.
Несоблюдение тайминга. Нанесение крема непосредственно перед выходом на улицу является ошибкой. Химическим фильтрам необходимо 15−20 минут, чтобы впитаться и сформировать на коже защитную пленку.
Редкое обновление. Утреннего нанесения недостаточно до конца дня. Пот, трение одежды, купание и работа сальных желез разрушают защитный слой. Средство необходимо обновлять каждые два часа, а также после каждого контакта с водой или интенсивного потоотделения.
Игнорирование пасмурной погоды. Облака не являются полноценным барьером для ультрафиолета; значительная часть лучей проникает сквозь них, вызывая фотоповреждения даже в серый день. Защита необходима и водителям, так как лучи воздействуют через стекло автомобиля.
Пропуск «слепых зон». Часто без обработки остаются уши, веки, губы, задняя поверхность шеи, декольте, кисти рук и стопы. Эти участки наиболее уязвимы для солнца и первыми выдают возраст, покрываясь пигментацией.
Ложное чувство безопасности от высокого SPF. Существует иллюзия, что средство с маркировкой SPF 50 позволяет находиться под прямыми лучами неограниченно долго, что категорически неверно.
Неправильное хранение. Активные компоненты крема теряют стабильность после вскрытия упаковки. Формула быстро разрушается под воздействием высоких температур, поэтому оставлять тюбик в раскаленной машине или на пляже нельзя.
Косметолог подчеркнула, что главная ошибка заключается в восприятии солнцезащитного крема лишь как средства от ожогов. Но если смотреть глубже, то SPF — это прежде всего инструмент долгосрочной профилактики фотостарения и пигментации. Важно соблюдать правила использования и тогда продут будет работать как нужно.
Ультрафиолетовые лучи особенно негативно сказываются на людях пожилого возраста, предупредил в беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин. Потому что защитные ресурсы уменьшаются, кожа подсыхает, происходят и другие возрастные изменения. Основные факторы риска: возраст, состояние кожи.
Эксперты рекомендуют использовать SPF-крем или специальную одежду для купания для защиты от ультрафиолета. Не стоит забывать о большом потреблении воды. В механизме развития как общего перегрева, так и солнечного удара очень важное место занимает обезвоживание. Поэтому очень важная мера профилактики — пить достаточно жидкости, пишет Царьград.