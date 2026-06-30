Косметолог перечислила семь критичных ошибок, почему SPF-кремы не работают

Одной из главных проблем является распространенное заблуждение, что средства с SPF-фильтрами необходимы исключительно для пляжного отдыха. Но ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу ежедневно: во время поездок по городу в автомобиле, прогулок по веранде кафе или просто у окна. Косметолог в беседе с Life.ru отметила, что именно хроническое облучение считается ключевым фактором фотостарения.