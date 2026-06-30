Аксаков: Изменения при переводах через СБП не затронут обычных пользователей

Изменения в системе переводов через Систему быстрых платежей (СБП) не повлияют на обычных пользователей, и интерфейс переводов останется таким же. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
С 1 июля в России вступят в силу новые правила для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, согласно которым банки будут передавать ИНН при осуществлении переводов через СБП.
— От пользователя никаких дополнительных действий не потребуется, интерфейс перевода останется прежним, — отметил парламентарий.
Депутат добавил, что для пользователей изменений не будет, поскольку указание и проверка ИНН будут происходить автоматически финансовыми учреждениями.
По его словам, нововведения направлены на усиление борьбы с мошенничеством, в частности с дропперами.
— Теперь банки будут четко видеть и понимать, какой перевод прозрачен и законен, а какой нет, что позволит снизить количество возможных ошибок и необоснованных отказов, — приводит его слова «Парламентская газета».
Весной банки начали блокировать крупные денежные переводы через Систему быстрых платежей (СПБ). «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, когда банки могут принять перевод через СБП за мошенничество.