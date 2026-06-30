Дорогами жизни: как обновляют подъездные пути к медучреждениям

Все мы стараемся учитывать расстояние от дома до ближайшей больницы, поликлиники и насколько оперативно его можно преодолеть. С каждым годом все больше пациентов ездит на прием к врачу с комфортом, а бригады скорой помощи быстрее доставляют больных. Для этого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям. Подробнее о том, какие маршруты приведут в порядок в 2026 году, — в нашем материале.