Дорогами жизни: как обновляют подъездные пути к медучреждениям

Все мы стараемся учитывать расстояние от дома до ближайшей больницы, поликлиники и насколько оперативно его можно преодолеть. С каждым годом все больше пациентов ездит на прием к врачу с комфортом, а бригады скорой помощи быстрее доставляют больных. Для этого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям. Подробнее о том, какие маршруты приведут в порядок в 2026 году, — в нашем материале.
С упором на качество и безопасность.
Подъезды к больницам, поликлиникам, реабилитационным центрам, родильным домам, фельдшерским пунктам в приоритете у дорожников. За шесть лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионах обновили 3,1 тыс. подобных дорожных объектов. С 2025 года работу продолжили уже по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Наша задача — создать условия, которые помогут медикам выполнить свой профессиональный долг, в том числе обеспечить качественные подъездные пути к медицинским учреждениям, ведь дорога — один из значимых факторов, влияющих на скорость и своевременность оказания помощи пациентам», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Качество дороги влияет на своевременность оказания медицинской помощи.
По его словам, в 2026 году планируют привести в порядок участки региональной и местной дорожной сети. Их общая протяженность составит более 2,6 тыс. км. Как правило, дорожные работы выполняют комплексно: обновляют не только проезжую часть, но и элементы безопасности, ведь подъезды к поликлиникам, больницам или ФАПам должны быть удобными для всех участников дорожного движения, в том числе для маломобильных жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В больницу, поликлинику и роддом с комфортом.
В этом году по всей стране по нацпроекту приведут в порядок 2,6 тыс. км дорог к разным медучреждениям. Например, в Благовещенске ремонтируют участок улицы Василенко, по которой добираются пациенты Амурской областной клинической больницы. Это одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений на Дальнем Востоке. Ежегодно квалифицированную помощь здесь получают почти 180 тыс. человек.
В структуре больницы множество подразделений, в том числе региональный сосудистый центр, который вошел в тройку лучших в России. Для людей, которым требуется экстренная помощь, например, с инфарктами и инсультами, особенно важен комфортный подъездной путь к больнице. Ведь чем качественнее дороги, тем быстрее бригады скорой помощи смогут доставить пациентов к врачам.
«К нам на лечение приезжают люди со всей области, в том числе и пожилые, и маломобильные граждане, а также пациенты, которым нужна экстренная помощь — для них качество подъездных путей имеет жизненно важное значение», — отметил главный врач Амурской областной клинической больницы Сергей Лисин.
Сейчас работы идут на соседнем с Амурской областной клинической больницей участке, в июле дорожники приступят к укладке асфальта прямо рядом с медучреждением. Также модернизируют светофоры, установят новые знаки, остановочные павильоны, обновят систему уличного освещения. Обновят дорогу и по улице Загородной, по которой добираются до городского роддома. Здесь заменят сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, отремонтируют ливневую канализацию, уложат два слоя асфальта, установят новые дорожные знаки и светофоры.
А в Магадане в этом году приведут в порядок оживленный участок по проспекту Карла Маркса. По этой дороге местные жители едут в городскую поликлинику № 3, родильный дом, детскую больницу, противотуберкулезный санаторий. Дорожники снимут старый асфальт, они уложат новое покрытие, установят бордюры, смонтируют наружное освещение. Кроме того, планируют благоустроить прилегающие территории. После окончания ремонта врачи и пациенты смогут с комфортом добираться до медучреждений.
«Я каждый день езжу по проспекту Карла Маркса на работу. К сожалению, на данный момент не могу сказать, что движение по этой дороге приносит удовольствие. Хочется скорее увидеть результат капитального ремонта. Особое значение обновление этой дороги имеет для семей с детьми и граждан, нуждающихся в регулярном медицинском наблюдении», — рассказала жительница Магадана Кристина Чернова.
В Тамбове также приступили к важному проекту — ремонту участка дороги по улице Московской, которая ведет к областной клинической больнице им. В. Д. Бабенко. Это уникальное многопрофильное лечебное учреждение с 246-летней историей. Сегодня здесь работает современный медицинский центр, где врачи проводят уникальные операции на сердце и сосудах.
Ремонт затронет участок протяженностью почти 2 км. Дорожники уже сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой асфальта от улицы Советской до проезда Монтажников. Сейчас им предстоит обустроить финишный слой покрытия, тротуары, установить новую систему электроосвещения и нанести разметку из термопластика.
«Для нас этот объект — не просто ремонт, а реальная помощь врачам и пациентам. Дорога к больнице должна быть безопасной и удобной. Работы идут по графику, подрядчик с задачами справляется», — поделилась заместитель начальника отдела по контролю за капитальным ремонтом и ремонтом дорог «Дирекции городских дорог» Анна Коняхина.
Ремонт улицы Московской в Тамбове — реальная помощь врачам и пациентам.
Тем временем в Брянске завершили капитальный ремонт дороги по улице Камозина. Этим маршрутом пользуются пациенты Брянской городской больницы № 1 и перинатального центра, входящего в его структуру.
«Хорошо, что в ходе капремонта сделали не только проезжую часть, но и парковки, ведь здесь ежедневно бывает много посетителей. Большое спасибо, что просьбы местных жителей были услышаны и учтены», — поделилась впечатлениями местная жительница Ольга Иванова.
Для повышения безопасности на участке к больнице установили 40 дорожных знаков и обустроили искусственные неровности, которые помогают снизить скорость автомобилей. Возле переходов появились электрические опоры со светодиодными светильниками. Они обеспечивают хорошую видимость пешеходов в непогоду и темное время суток.
Подобные комплексные ремонты дорог к медучреждениям помогают повысить комфорт пациентов и врачей, способствуют комплексному развитию крупных городов и небольших поселков по всей стране. При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в населенных пунктах не только ремонтируют, но и строят новые дороги, а также жилье, благоустраивают парки, дворы, скверы и набережные.