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В Ростовской области 1 июля отметят День ветеранов боевых действий

Федор Емельяненко встретится с ветеранами боевых действий в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 июля, во всех городах Ростовской области пройдут акции ко Дню ветеранов боевых действий. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

— С инициативой об учреждении отдельной памятной даты выступил координационный совет. Этот день теперь официально закреплен областным законом от апреля текущего года, — рассказали в ведомстве.

Центральные события состоятся в Ростове-на-Дону. Утром жители возложат венки к городскому мемориалу и почтут память участников различных конфликтов минутой молчания. Днем ветераны встретятся с известными спортсменами Федором Емельяненко и Вадимом Немковым.

Тематические собрания запланированы и в других городах. В Шахтах и Гуково организуют открытые встречи военных с молодежью, а в Волгодонске местные жители принесут цветы к монументу памяти участников спецоперации.

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