Детский психолог Покусаева: ранняя самостоятельность детей на руку мошенникам

Мошенники нацелились на отличников, жертвами недобросовестных людей становятся дети, которые считаются беспроблемными.
Семейный психолог Олеся Покусаева отметила, что причина в том, что дети из благополучных семей часто окружены вниманием близких, они учатся в хороших школах с такими же сверстниками. Все это создает иллюзию безопасного мира, они не замечают зло и не умеют фильтровать поступающую информацию.
Вторым фактором, которым подростки привлекают мошенников, являются карманные деньги. Средства хранятся на дебетовых картах и обычно преступники начинают с выманивания небольших сумм. Постепенно аппетиты растут, подростка начинают шантажировать, убеждают, что он помогает ВСУ, и за это теперь будут нести ответственность родители.
Страх и любовь к близким в юном возрасте особенно сильные, поэтому мошенники ловят подростков именно на этих эмоциях. Поэтому дети выносят ценности из дома, выбрасывают деньги, называют коды от сейфов.
— Подростковый максимализм длится дольше, а взрослое понимание, что все нужно подвергать сомнению, сейчас приходит намного позже. При этом подростки уверены, что они уже самостоятельные, и считают, что сами справятся со своими неприятностями, не прибегая к помощи родителей, — отметила Покусаева в беседе с 360.ru.
Психолог подчеркнула, что не стоит давать подростку чрезмерную самостоятельность. Несмотря на то, что такая самостоятельность удобна для родителей, но ранее взросление приводит как раз к таким рискам.
Мошенники также могут легко проникать в игровые чаты, поскольку во многих играх есть открытые сообщества, команды, кланы, гильдии. Злоумышленник может представиться обычным игроком, подростком, администратором, продавцом игровых предметов или человеком, который якобы помогает получить бонусы и игровую валюту, пишет aif.ru.
Аферисты в игровых чатах и специализированных группах в мессенджерах привлекают детей обещаниями бесплатных бонусов и игровой валюты. Для «активации» этих предложений они требуют предоставить номер телефона и код, полученный в СМС, пишет Царьград.