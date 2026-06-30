Детский психолог Покусаева: ранняя самостоятельность детей на руку мошенникам

— Подростковый максимализм длится дольше, а взрослое понимание, что все нужно подвергать сомнению, сейчас приходит намного позже. При этом подростки уверены, что они уже самостоятельные, и считают, что сами справятся со своими неприятностями, не прибегая к помощи родителей, — отметила Покусаева в беседе с 360.ru.