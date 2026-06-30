Выпускница 44-й школы Калининграда набрала 300 баллов по ЕГЭ

В Калининграде выпускница школы № 44 Вера Митюшкина получила 300 баллов за три предмета на ЕГЭ — по химии, биологии и русскому языку. Подобный результат зарегистрирован впервые в истории региона, сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Алексей Беспрозванных.
В свою очередь, выпускница гимназии № 32 Калининграда Алиса Селиванова получила по 100 баллов за ЕГЭ по химии и по биологии, став третьей «двухсотбалльницей» в этом году в Калининградской области. «Компанию» ей составили выпускница Классической школы Гурьевска Александра Гапонова и выпускник лицея № 23 Калининграда Роберт Кережа.
«По биологии в этом году максимум взяли уже 3 человека против 1 в прошлом, а порог в 90+ баллов преодолели 65 ребят — вдвое больше прошлогоднего результата (28). По информатике — один стобалльник и 62 человека с 90+ баллами. Результаты региона по этим предметам тоже стали выше», — уточнил глава региона.
Напомним, ранее Беспрозванных сообщал, что в Калининградской области по итогам ЕГЭ 2026 года зафиксировано рекордное количество выпускников, набравших 100 баллов по физике и профильной математике.