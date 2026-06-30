Выпускница 44-й школы Калининграда набрала 300 баллов по ЕГЭ

«По биологии в этом году максимум взяли уже 3 человека против 1 в прошлом, а порог в 90+ баллов преодолели 65 ребят — вдвое больше прошлогоднего результата (28). По информатике — один стобалльник и 62 человека с 90+ баллами. Результаты региона по этим предметам тоже стали выше», — уточнил глава региона.