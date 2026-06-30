Ученым запретили вступать в контакт с инопланетянами без особой бумажки

В ООН покусились на будущее всего человечества, возжелав контролировать… возможные контакты с внеземными цивилизациями. Дескать, если вдруг кто-то выйдет на контакт с инопланетянами — отвечать им нельзя без специального документа, который будет выдавать только ООН. А иначе — не понятно что, но будет, мол, плохо. Об этом сообщили на сайте Международной ассоциации астронавтики (IAA).