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Ученым запретили вступать в контакт с инопланетянами без особой бумажки

IAA запретила ученым вступать в контакт с пришельцами без одобрения ООН.

В ООН покусились на будущее всего человечества, возжелав контролировать… возможные контакты с внеземными цивилизациями. Дескать, если вдруг кто-то выйдет на контакт с инопланетянами — отвечать им нельзя без специального документа, который будет выдавать только ООН. А иначе — не понятно что, но будет, мол, плохо. Об этом сообщили на сайте Международной ассоциации астронавтики (IAA).

Согласно обновленным правилам IAA, ученым по всей планете запрещено отправлять ответы инопланетянам без консультаций ООН. При подтверждении сигнала астрономы должны немедленно и открыто сообщить об этом миру.

ООН требует независимую экспертизу сигнала несколькими обсерваториями. До подтверждения информацию о находках следует распространять осторожно. Дескать, делается это ради безопасности, прозрачности, а также чтобы избежать ошибок и фейков.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 июня ЦРУ опубликовало секретные документы, в которых утверждается (со ссылкой на некую родственницу одного знакомого), что в 1955 году между Будапештом и Москвой пролетало НЛО.

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