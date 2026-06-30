Фантастическая комедия с Алексеем Воробьевым: что известно о фильме «Касса невест»

Действие картины разворачивается в Москве в недалеком будущем, в котором богатые москвичи уже используют машины времени. Главный герой — беспринципный аферист и ловелас Лаврик — теряет все и берется за опасную авантюру. По заданию триллионера Больцмана он попадает в Москву 1913 года, чтобы выкрасть ценный артефакт — кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Он спрятан в банковском сейфе, где также хранятся капиталы Кассы невест. Но чтобы добраться до кубка и денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.