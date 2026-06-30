Фантастическая комедия с Алексеем Воробьевым: что известно о фильме «Касса невест»

2 июля в прокат выйдет авантюрная фантастическая комедия «Касса невест» с Алексеем Воробьевым, Анной Богомоловой и Романом Маякиным в главных ролях. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Действие картины разворачивается в Москве в недалеком будущем, в котором богатые москвичи уже используют машины времени. Главный герой — беспринципный аферист и ловелас Лаврик — теряет все и берется за опасную авантюру. По заданию триллионера Больцмана он попадает в Москву 1913 года, чтобы выкрасть ценный артефакт — кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Он спрятан в банковском сейфе, где также хранятся капиталы Кассы невест. Но чтобы добраться до кубка и денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.
В ролях:
Алексей Воробьев — Лаврик;Анна Богомолова — Варя;Роман Маякин — Карп;Снежана Самохина — Агнесса;Никита Шишкин — Вислинев;Егор Дружинин — Больцман;Сергей Епишев — Харвиков;Ника Фисенко — Дуся;Елена Махова — Василиса;Артем Гайдуков — Подпевалов;Ольга Тумайкина — мама Вари;Екатерина Моргунова — Зоя;Борис Смолкин — старичок-генерали другие актеры.
Съемочная команда:
режиссер — Руслан Бальтцер;сценаристы — Алла Гусева, Андрей Никифоров и Игорь Багатурия;оператор-постановщик — Арсений Кан;художник-постановщик — Кирилл Стрельцов;продюсеры — Юлиана Слащева, Александр Бондарев, Дмитрий Рогов, Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлихт, Павел Косов и Варвара Счастливая.производство — Продюсерский центр Киностудии имени Максима Горького при участии Monumental Vision, при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры России, а также при информационной поддержке проекта «Мои финансы» НИФИ Минфина РФ.
Реальные исторические факты.
В основе сюжета — реально существовавшая в начале XX века «Московская касса взаимопомощи невест». В нее вносили взносы родственники и благотворители, которые позволяли обеспечить девушек на выданье приданым. К моменту свадьбы на счет у невесты могла скопиться большая сумма для успешного начала замужней жизни.
Где проходили съемки.
Основная часть съемок проходила в столице с апреля по июнь 2025 года. Сцены из будущего снимали в «Сколкове», а также в павильоне «Космос» и музее «АТОМ» на ВДНХ. А Москву начала XX века снимали в декорациях кинопарка «Москино» и «Мосфильма», в музеях-заповедниках «Горки Ленинские» и «Архангельское», а также усадьбе «Льялово».
Создатели и актеры — о фильме.
Генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева рассказала, что «Касса невест» — это яркое приключенческое кино, в котором сочетаются юмор, романтика и особая атмосфера Москвы разных лет.
— Сюжет картины вдохновлен историческим фактом о работе настоящей Кассы невест, существовавшей в дореволюционной России. Но за всеми путешествиями во времени, погонями и авантюрами скрывается главное: настоящая любовь не теряет своей ценности ни в одну эпоху, — отметила она.
Режиссер картины Руслан Бальтцер рассказал, что героиня фильма Варя обладает острым чувством справедливости и неприятием лжи, но при этом по иронии судьбы влюбляется в профессионального вруна.
— А герой (Лаврик — прим. «ВМ»), закоренелый обманщик, очаровывается единственной женщиной на своем жизненном пути, которая лучше любого детектора вскрывает самую изысканную ложь. Движимый алчностью и тщеславием, он способен разыграть любое представление ради «кассовых сборов». Но в итоге приходит к очевидному: неважно, в какие времена живешь, если рядом с тобой любимый человек, — поделился режиссер.
Алексей Воробьев, исполнивший роль Лаврика, посоветовал посмотреть «Кассу невест» тем, кто не только хочет получить удовольствие от просмотра, но и «что-то почувствовать, что-то понять».
— Это история в том числе про поиск любви и человека, с которым можно быть настоящим: ранимым, слабым, смешным. Зрители увидят приключения современного человека, который попадает в прошлое, где ему то легко, то совсем наоборот. Там есть все: юмор, любовь, надежда, поиск себя, — добавил актер.
Анна Богомолова, сыгравшая Варю, рассказала, что съемки фильма запомнились ей безудержным весельем — актеры наслаждались съемочным процессом и постоянно смеялись:
— Думаю, благодаря этому смеху я продлила себе жизнь лет эдак до 200! Обожаю всю нашу команду, поэтому мне все очень понравилось. Было очень много хороших моментов, и я уверена, что это отличное настроение мы передадим и зрителям!
Картину уже показали в рамках третьего международного фестиваля «Евразия-Кинофест». Каким получился фильм — в другом материале «Вечерней Москвы».