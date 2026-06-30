Эксперт Динамика заявил, что жара может нанести вред смартфону

Высокая температура способна нанести смартфону серьезный ущерб, вплоть до отклеивания дисплея и вздутия аккумулятора. Об этом РИАМО рассказал эксперт в области ремонта и разработки электроники Михаил Динамика.
Специалист предупредил, что длительное воздействие жары ослабляет клеевой слой, из-за чего экран может просто выпасть. Кроме того, батарея рискует вздуться и даже воспламениться при повреждении ее оболочки.
Эксперт категорически не рекомендует оставлять гаджет на палящем солнце или под прямыми лучами даже через оконное стекло. Подобная забывчивость приводит к выгоранию экрана, появлению желтых пятен и замедлению работы устройства из-за перегрева.
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