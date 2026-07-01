Первая в Сочи улиточная ферма открылась для туристов

Развитие агро- и гастротуризма — одно из приоритетных направлений для Сочи. На курорте уже работают порядка 20 значимых предприятий этого сектора: горожане выращивают чай, овощи, экзотические фрукты, производят мед, вино, молочную продукцию, разводят рыбу и улиток. Такие проекты не только создают рабочие места и обеспечивают рестораны качественными локальными деликатесами, но и формируют уникальный туристический продукт, аналогов которому нет в России. Мы продолжим поддерживать местных производителей и расширять наши туристические возможности.