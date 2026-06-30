Технический развод: в Калининграде в ночь со вторника на среду поднимут крылья Высокого моста

В Калининграде в ночь с 30 июня на 1 июля проведут техническую разводку-наводку Высокого моста на ул. Октябрьской в Калининграде. Об этом автомобилистов предупредили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничения будут действовать с 23:00 вторника до 5:00 среды. Водителям и пешеходам, которые окажутся в это время в районе острова Октябрьский, рекомендуют заранее продумать и выбрать маршрут.
В предыдущий раз мосты «Высокий» и «Юбилейный» разводили в начале июня.
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