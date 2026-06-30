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Количество погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 1943

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес во вторник, 30 июня, озвучил уточненные данные о последствиях разрушительного землетрясения в стране. Согласно актуальной информации, количество погибших возросло до 1943 человек, число пострадавших составляет 10 571 человек.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес во вторник, 30 июня, озвучил уточненные данные о последствиях разрушительного землетрясения в стране. Согласно актуальной информации, количество погибших возросло до 1943 человек, число пострадавших составляет 10 571 человек.

Спасательные операции продолжаются: из-под завалов удалось извлечь 6461 человека. Кроме того, более 13 тысяч граждан смогли покинуть опасные зоны самостоятельно или при помощи местных жителей, передает РИА Новости.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вечером 24 июня. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе, а сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра в штате Варгас на карибском побережье. Землетрясение стало самым сильным за более чем 100 лет, подземные толчки ощущались даже на севере Бразилии.

Геологическая служба США прогнозирует, что в результате случившегося погибли тысячи человек, высока вероятность, что число погибших превысит 10 тысяч. Венесуэльские власти объявили чрезвычайное положение. Из-за повреждений в Каракасе закрыли международный аэропорт, была остановлена подача газа в жилые дома. Главное о землетрясениях в Венесуэле — в материале «Вечерней Москвы».

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